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بُطولة الكارتينغ الأوروبية بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"

14
APRIL
2022
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كيانو الأزهري السائق المبتدئ في فئة "أو كاي" يتجاوز خيبات الأمل وينهي الجولة الافتتاحية من بطولة الكارتينغ الأوربية في المركز العشرين
 
عانى متسابق الكارتينغ الإماراتي اليافع كيانو الأزهري من انتكاسةٍ طفيفة في تحديه في المنافسة على المراكز الأولى في بُطولة الكارتينغ الأوروبية بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لموسم 2022، حيث أُقيمت الجولة الافتتاحية منها على حلبة بورتيماو في البُرتُغال إذ عانى من بضع مشاكل تقنية، لكنه واصل المُنافسات إلى أن أنهى السباق في المركز العشرين في السباق النهائي.
 
شارك كيانو في فئة "أو كاي لليافعين"، التي تشهد تنافسية عالية، للمرة الأولى في هذا الموسم، وتمكَّن من اجتياز مرحلة التصفيات وتأهل للسباق النهائي في المركز الـ 25، علمًا بأن 36 سائقًا من أفضل المتسابقين الشباب الموهوبين في العالم شاركوا في السباق النهائي.
 
يبرز السائقون في الظروف الصعبة، هذا ما حصل مع كيانو الذي احتفظَ بتركيزه وعزيمته طوال السباق النهائي، على المضمار بطول 1.53 كيلومتر، حيث تقدَّم خمسة مراكز للأمام، وأنهى السباق في المركز العشرين.
 
وبعد السباق قال الأزهري "كانت نهاية أسبوع الجولة الأولى من بطولة الكارتينغ الأوروبية 2022 رائعة، اكتسبنا الكثير من الخبرة والتأدية الرائعة. لقد كانت بدايتي جيدة لنهاية الأسبوع، حيث نافست على المراكز الخمسة الأولى في التصفيات"
 
وأضاف: "أجبرني عطل ميكانيكي مؤسف على الانسحاب في إحدى حصص التصفيات، الأمر الذي أعادنا إلى الوراء. لكننا كنا قادرين على المشاركة في السباق النهائي بشكلٍ مريح جنبًا إلى جنب مع أفضل السائقين في العالم، وأنهيته في المركز العشرين. لقد كانت نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لي وللفريق "توني كارت"، وأتطلَّع قُدُمًا إلى السباقات القادمة في الموسم ".
 
وختم  كيانو حديثه بالقول: "حققتُ بدايةً مثالية لعام 2022 في فئة (أو كاي لليافعين) مع "توني كارت". لقد استعدينا جيدًا لهذا الموسم، هيكل سيارة الكارتينغ قوي، ومحركات فورتيكس تعمل جيدًا".
 
وسجَّل السائق آرتين سيفيريوخين من فريق "وارد للسباقات" الفوز بلقب الجولة الأولى، تبعه السائقان توماس ستولسيرمانيس من فريق "إينِرجي كورس سري" في المركز الثاني، وجو تيرني من "فريق توني كارت للسباقات" في المركز الثالث.
 
ختامًا، يتطلَّع كيانو الأزهري للمشاركة مع "فريق توني كارت للسباقات" في الجولة الثانية من بطولة الكارتينغ الأوروبية - "فيا"، التي ستُقام بين  28 نيسان الجاري و1 أيار المقبل  على حلبة ثويرا الدولية للكارتينغ في مقاطعة سرقسطة (إسبانيا).
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