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هل صنع منتخب مصر نسخته الخاصة من "غوارديولا"؟

14
APRIL
2022
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أسدل الستار على التساؤلات التي دارت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وأجاب الاتحاد المصري لكرة القدم بوضوح، معلنا تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
 
إيهاب جلال كان يواجه منافسة شرسة من مواطنه حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، والذي قاد من قبل منتخب الأردن وعدة أندية مصرية، لكن لاعب الإسماعيلي السابق فاز بالمنصب المرموق في النهاية.
 
مهمة عاجلة
 
لن ينعم إيهاب جلال بالهدوء وفرحة الفوز بمقعد المدير الفني لمنتخب مصر كثيرا، بعد تعيينه بـ7 أيام فقط ستجرى قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ليبدأ دراسة منافسيه في المجموعة.
 
المباراة الرسمية الأولى لإيهاب جلال مع منتخب مصر ستكون في الفترة ما بين 30 مايو القادم و14 يونيو، حيث سيلعب الفراعنة الجولتين الأولى والثانية في التصفيات القارية.
 
التحدي الثاني لجلال سيكون في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها في الفترة ما بين 19 إلى 27 سبتمبر، وبعدها لن يخوض أي مباريات رسمية حتى ختام التصفيات في مارس 2023.
 
طريقة غوارديولا
 
اعتاد إيهاب جلال على التشبيه بالفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، نظرا لمحاولة تطبيق نفس طريقة اللعب مع العديد من الأندية المصرية التي دربها.
 
جلال يعتمد على بناء اللعب بداية من حارس المرمى والمدافعين في الخلف، والاستحواذ على الكرة وتكثيف اللعب في العمق ووسط الملعب، ووضع الفريق المنافس في حالة دفاع دائما.
 
وتتنوع طريقة لعب جلال ما بين (4-3-3) و(4-1-4-1)، و(4-2-3-1)، لكنه لعب أيضاً بطريقة مارسيلو بيلسا المدير الفني السابق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ونال استحسان محللي كرة القدم في مصر.
 
استخدم إيهاب جلال طريقة (3-3-2-2) في مباراة مصر المقاصة (فريقه السابق) ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري ديسمبر 2016، وفاز (2-1) ليعود لتطبيق الطريقة بعد ذلك أكثر من مرة.
 
وعلق جلال وقتها في تصريحات تلفزيونية على الطريقة قائلا: "حاولت تجربة طريقة جديدة، هذه ليست طريقة غوارديولا أو كونتي كما يقول البعض، إنها طريقة مختلفة تماما، نركز خلالها على اللعب في العمق".
 
قرار مفاجئ
 
انتظر الجمهور المصري التعاقد مع مدير فني أجنبي يتفوق على كارلوس كيروش في سيرته الذاتية واسمه، لكن اتحاد الكرة أصدر قرارا مفاجئا بإلغاء فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاعتماد على المحليين فقط.
 
إيهاب زنجا المدرب المساعد السابق في المنتخب الأميركي العسكري، وزميل جلال السابق في الإسماعيلي قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن جلال هو أفضل خيار بين المدربين المحليين في الوقت الحالي.
 
وأضاف زنجا: "جلال حصل على الدبلومة الأميركية في كرة القدم، وحضر إلى الولايات المتحدة للحصول على عدة شهادات تدريبية في الإدارة أيضا، كل ذلك ساعده لكي يكون المدرب الذي هو عليه الآن".
 
وتابع حارس الإسماعيلي السابق: "يتعامل جلال بهدوء واحترام شديد مع اللاعبين، وهذا يكسبه ثقتهم، وفي نفس الوقت لديه شخصية قوية وحازمة، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات خططية مميزة".
 
وأنهى زنجا: "بالنظر إلى كل المدربين المرشحين، إيهاب جلال هو أفضل خيار متاح، كما أنه يتمتع بثقة الإعلام، وهذه نقطة إيجابية جدا في صالحه".
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