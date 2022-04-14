دوري الأبطال.. مان سيتي يعبر أتلتيكو مدريد في مباراة "العنف"

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حجز مانشستر سيتي الإنجليزي، موعدا "ناريا" مع ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد عبوره مواجهة ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء.

وحافظ مانشستر سيتي على نتيجة الذهاب، وحقق تعادلا سلبيا أمام أتلتيكو مدريد، ليتأهل بفضل هدفه في الذهاب.

وكان مانشستر سيتي قد انتصر بصعوبة في لقاء الذهاب على استاد الاتحاد، بنتيجة 1-0.

وواجه مانشستر سيتي خصما صعبا طول مدة اللقاء، حيث بدا لاعبو أتلتيكو مدريد في قمة "شراستهم"، مدعومين بجمهور صاخب وقف خلفهم لمدة 90 دقيقة.

وأدت خشونة أتلتيكو مدريد لإصابة لاعبين من مانشستر سيتي، النجم البلجيكي كيفن دي بروين، والمدافع الإنجليزي كايل ووكر.

وسيواجه مانشستر سيتي "الملكي" ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي "ناري" للبطولة، يومي 26 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.

وكان ريال مدريد قد أقصى تشلسي الإنجليزي، بعد مباراة ملحمية، مساء الثلاثاء، ذهبت للشوطين الإضافيين، وانتهت لمصلحة الملكي بمجموع 5-4.