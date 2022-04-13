دجوكوفيتش يودع دورة مونتي كارلو مبكرا

A + A -

ودع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، مبكرا دورة مونتي كارلو الدولية للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بمجموعتين لواحدة.

وكانت ساعتان و54 دقيقة، كافية للمصنف الـ46 عالميا، لتفجير المفاجأة والفوز على المصنف الأول، بنتيجة 6-3، و6-7، و6-1.

وهذا الإقصاء في الدور الثاني هو أسوأ نتيجة لدجوكوفيتش في مونتي كارلو منذ 2016، عندما خسر في المرحلة نفسها أمام التشيكي ييري فيسلي.

ومنذ حصد لقبه الثاني في الدورة في العام 2015، لم يتجاوز الصربي ربع النهائي.

ومن جهته، سيواجه دافيدوفيتش، في الدور المقبل، البريطاني دانيال إيفانز، المصنف 27 عالميا، أو البلجيكي دافيد غوفين (47 عالميا).