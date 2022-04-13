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بمنصة كرة قدم.. الفيفا ينافس "نتفلكس" و"أمازون برايم"

13
APRIL
2022
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دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنافسة في مجال البث المباشر لمحتوى كروي، بإصدار منصة خاصة تعرف باسم "فيفا بلس" على غرار "نتفليكس" و"أمازون برايم".
 
 والمنصة الجديدة للفيفا التي أطلقت الثلاثاء مجانية، وتحتوي على أفلام وثائقية وبعض المباريات المباشرة، لكنها قد تكون وسيلة لبث مباريات كأس العالم مقابل اشتراك مادي في نهاية المطاف.
 
وفي الوقت الذي تقدم فيه نفسها كمنافس لشركات الإعلام القائمة، ستستخدم منصة "فيفا بلس" أيضا من جانب مجلس إدارة الاتحاد الدولي للترويج للجهات الراعية له.
 
وقالت مديرة الاستراتيجيات في الفيفا شارلوت بور: "لا توجد خطة لفرض رسوم اشتراك على الخدمة، وهذا لا يعني أننا قد لا نتطور بمرور الوقت في حالة وجود عروض تسمح لنا بفرض رسوم على الاشتراك إذا تدخلنا في حقوق بث مميزة".
 
وأضافت: "ستكون هناك تجربة مجانية دائما على منصة فيفا بلس".
 
ويمكن استخدام الحظر الجغرافي لقصر بث المباريات على "فيفا بلس" على مناطق محددة.
 
ولم يفصح الفيفا بوضوح فيما إذا كانت المنصة ستكون وسيلة يمكن الوصول إليها لمشاهدة تصفيات كأس العالم، التي غالبا ما تكون غير متاحة للمشاهدة على نطاق واسع بسبب امتلاك كل اتحاد قاري لحقوق البث.
 
وقال الفيفا إن منصته توفر مباريات دولية ومحلية مباشرة من جميع أنحاء العالم، ومحتوى مميزا يروي أروع القصص العالمية، إضافة لأكبر أرشيف كرة قدم.
 
وحسب موقع الاتحاد، "سيتم بث أكثر من 29 ألف مباراة كرة قدم رجالية وأكثر من 11 ألف مباراة كرة قدم للسيدات على فيفا بلس سنة 2022، أي ما يفوق مجموعه 40 ألف مباراة مباشرة"، من 100 اتحاد محلي و6 اتحادات قارية.
 
 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توقف بث مبارياتها في روسيا
الدوري الإنجليزي ينضم إلى "معاقبي روسيا"
 
وتضم القائمة الأولى من الإصدارات برامج عن نجوم الكرة رونالدينيو وداني ألفيش ورونالدو البرازيلي وروميلو لوكاكو ولوسي برونز وكارلي لويد وغيرهم.
 
كما ستبث المنصة كل ما سجلته عدسات الكاميرات في مباريات المونديال بما يفوق ألفي ساعة من المحتوى الأرشيفي، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة من دون استثناء.
 
وستتاح منصة "فيفا بلاس" على كل الأجهزة الذكية والأجهزة المحمولة، وستتوفر عبر مجموعة من الأجهزة المتصلة عقب ذلك، وستقدم في إصدارات بخمس لغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية)، مع إضافة 6 لغات أخرى ابتداء من يونيو المقبل.
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