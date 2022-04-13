living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل.. شروط تعيين إيهاب جلال مدربا لـ"الفراعنة"

13
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا وطنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.
 
وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم الاتفاق مع جلال بشكل مبدئي على أن يكون عقد جلال كمدرب للفراعنة حتى التأهل لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.
 
وأشار حسين إلى أنه إذا أثبت جلال جدارة وتمكن من الحصول على البطولة الإفريقية، فسيستمر حتى تصفيات كأس العالم المقبلة، وإذا لم يفعل سيتم تغييره.
 
وأوضح أن تعيين إيهاب جلال جاء بعد جلسة عقدها اتحاد الكرة الثلاثاء، بهذا الشأن، وسيقوم المدير الفني الجديد باختيار جهازه المعاون وعرضه على الاتحاد خلال أيام، ولكن تم مبدئيا الاستقرار على استمرار عصام الحضري كمدرب حراس مرمى ومحمد شوقي كمدرب مساعد.
 
 يذكر أن عصام الحضري كان مدربا لحراس مرمي الفراعنة في جهاز كارلوس كيروش الذي انتهى عقده مؤخراً مع "الفراعنة، وكذلك محمد شوقي.
 
وقرر اتحاد كرة القدم المصري في جلسة الثلاثاء توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.
 
 واستقر اتحاد الكرة كذلك على استمرار الجهاز الطبي السابق لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا في منصبه مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة.
 
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة شهد انسحاب الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس، بعد التصويت لصالح إيهاب جلال مديراً فنياً وطنيا للمنتخب المصري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout