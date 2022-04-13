بنزيمة ينقذ ريال مدريد ويطيح تشلسي من دوري الأبطال

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أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشلسي حامل اللقب، في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه، الثلاثاء.

وفاز ريال 3-1 على تشلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيمة، وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة الثلاثاء، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيمة الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشلسي 3-صفر عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريغو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.