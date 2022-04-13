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أنشيلوتي يكشف "كلمة السر" في فوز ريال مدريد

13
APRIL
2022
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نجا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من ليلة أوروبية مثيرة في سانتياغو برنابيو، حيث انتفض فريقه أمام صحوة تشلسي ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من الخسارة 3-2 بعد وقت إضافي في مباراة الإياب، الثلاثاء.
 
وعبر ريال مدريد إلى الدور قبل النهائي بانتصاره 5-4 في النتيجة الإجمالية بعد 5 أسابيع من تعافيه من تأخره بهدف في مباراة الإياب أمام باريس سان جرمان ليفوز 3-1 ويحسم تأهله في دور الستة عشر 3-2 في النتيجة الإجمالية.
 
وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا: "كلما زادت معاناتي كنت أسعد. عانيت كثيرا. كنا متأخرين 2-0 (أمام تشلسي) لكني أعتقد أننا لم نستحق ذلك، الفريق قدم أداء جيدا. لم نكن في عجلة من أمرنا للتسجيل، لم نكن بحاجة لذلك، لكن بالنسبة لي لم يستحق تشلسي التقدم 2-صفر".
 
وأشاد أنشيلوتي بلاعبيه لعدم استسلامهم، حتى بعد التأخر 3-صفر قبل ربع ساعة من نهاية المباراة قبل أن يجعل رودريغو النتيجة الإجمالية 4-4 ليفرض الوقت الإضافي الذي سجل فيه كريم بنزيمة الهدف الحاسم.
 
وقال المدرب الإيطالي: "فزنا (بالمواجهة) لأننا كانت لدينا الطاقة للحفاظ على آمالها. اللاعبون كانوا شجعانا ولعبنا مثل المحاربين. كانت مباراة صعبة، كنا ندرك ذلك، لكنها كانت أكثر تعقيدا. بعد هدف (تشلسي) الثاني، عانى الفريق نفسيا، لكن سحر هذا الملعب يساعد اللاعبين والفريق كثيرا على عدم الاستسلام".
 
وقال أنشيلوتي إنه بحاجة للهدوء وتقييم الفريق يوم الأربعاء لفهم ما حدث بالفعل.
 
وأشاد أنشيلوتي بقدرة تشلسي على الصمود تحت الضغط وقال إن فريقه عانى أكثر من المعتاد بعد غياب إيدر ميليتاو، أفضل مدافع في الكرات الثابتة، للإيقاف.
 
وأضاف: "علينا أن نفخر بما فعلناه، خضنا مواجهة صعبة للغاية في دور الستة عشر ضد باريس سان جرمان والآن أمام تشلسي حامل اللقب لنعبر إلى الدور قبل النهائي، لذلك لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".
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