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رونالدو في ورطة.. فتح تحقيق في "واقعة الطفل"

11
APRIL
2022
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فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في واقعة تحطيم كريستيانو رونالدو لهاتف أحد المشجعين الصغار خلال مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.
 
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قدم اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها على أرض إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
 
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الاخضر لملعب غوديسون بارك.
 
تحقيق الشرطة
 
وتفاقمت القضية، عندما أعلنت شرطة ليفربول أنها فتحت تحقيقا في القضية، وأنها تتعاون مع إدارة نادي إيفرتون لكشف الملابسات.
 
وقال بيان الشرطة: "نحن ننسق مع نادي مانشستر يونايتد ونادي إيفرتون بعد تقرير عن واقعة اعتداء خلال المباراة. التقرير يشير إلى أن طفل تعرض للاعتداء من قبل أحد اللاعبين بعد نهاية المباراة".
 
وأضاف البيان: "التحقيقات جارية والضباط يتعاونون في الوقت الراهن مع نادي إيفرتون لكرة القدم لمراجعة الكاميرات الأمنية وإجراء تحقيقات واسعة النطاق مع الشهود لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة ما".
 
واستمعت شرطة ليفربول إلى أقوال الشهود بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
اعتذار رونالدو
 
وعلق رونالدو على الواقعة قائلا إنه" ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها في الوقت الحالي".
 
وأضاف في منشور على إنستغرام: "أود أن أعتذر عن غضبي، وأريد دعوة هذا المشجع إلى مشاهدة مباراة في أولد ترافورد، كدليل على أهمية الروح الرياضية واللعب النظيف".
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