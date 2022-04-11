الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتايكواندو صادقت على البيانين الاداري والمالي

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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتايكواندو على البيانين الاداري والمالي لموسم 2020-2021 خلال الاجتماع الذي عقدته في فندق"لورويال"(ضبية).تقدّم الحضور رئيس مصلحة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة واعضاء الاتحاد ومندوبي 34 نادي من اصل 50 ناد يحق لهم التصويت ورجال صحافة واعلام.

ظريفة

النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً فكلمة أمين عام الاتحاد مارك حرب رحّب فيها بالحاضرين واعلن خلالها عن تأمّن النصاب القانوني(النصف زائد واحد) متحدثاً عن جدول أعمال الجلسة .الكلمة الثاني للدكتور حبيب ظريفة جاء فيها"رياضة التايكواندو نحو مزيد من التألق والنجاح على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان منذ أكثر من سنتين ونصف خاصة على الأصعدة الاقتصادية والصحية والاجتماعية.واجبنا كاتحاد العمل لتطوير اللعبة والاتحاد جامع لجميع ابنائه .من انجازات العام الفائت استضافة بطولة آسيا للكبار بمشاركة المئات من اللاعبين واللاعبات واحرزنا 16 ميدالية وتلقينا تهنئة من رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي على التنظيم المميّز والمستوى الرفيع للبطولة القارية التي تقام للمرة الاولى في لبنان حيث عُقدت الجمعية العمومية الآسيوية على هامش البطولة بحضور عشرات الدول من القارة الأكبر في العالم .وكما تعلمون لقد نافسنا بقوة لاستضافة بطولة العالم للكبار العام الجاري وخسرنا السباق في الأمتار الأخيرة امام المكسيك بفارق خمسة اصوات وتقدّمنا على أذربيجيان .

وشهد عام 2021 انتخاب الرئيسة السابقة للاتحاد كارن لحود نائبة لرئيس الاتحاد الآسيوي.كما نظمنا النسخة الثالثة من بطولة بيروت المفتوحة بمشاركة عشرات الدول وباتت على روزنامة الاتحاد الدولي وهو أمر هام .اللبنانيون تبوأوا 16 مركز داخل لجان الاتحاد الآسيوي وأنجزنا روزنامتنا المحلية. ما فعله الاتحاد اللبناني للتايكواندو في أصعب واحلك الظروف هو انجاز باعتراف الجميع وهو ثمرة تعب فريق عمل متجانس وبدعم من عائلة اللعبة وعلى رأسها الأندية .لقد أطلقنا رؤيتنا في خريف العام 2016 وهي"بناء مجتمع افضل" ورياضة التايكواندو تسير على مبادئ وقيم المؤسسة العسكرية .وأود ان أشكر زملائي اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد على الجهد الجبار الذي يبذلونه والمرحلة المقبلة ستكون صعبة على كافة الأصعدة.وفي الختام أود أن اشكر رجال الصحافة والاعلام على مواكبتهم لأخبار اللعبة ولهم مني كل تحية وشكر وتقدير ".

عويدات

الكلمة الثالثة لعويدات الذي قال"يسعدني ان اكون حاضراً بينكم كضيف .الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة من الاتحادات النشيطة والتي تقوم بواجباتها على أكمل وجه ومسيرة الاتحاد ناجحة بكل المقاييس فعمل اللجنة الادارية جبار .البطولات المحلية على مدار السنة وكذلك المشاركات الخارجية والنتائج المحلية والخارجية مميزة .لعبة التايكواندو تنمو كثيراً والعديد من الأندية تبصر النور والتطور هائل.اتحاد التايكواندو عين ساهرة على اللعبة وعلى عائلة اللعبة وأتمنى ان تستمر عائلة التايكواندو متماسكة ومتضامنة ".

ثم تلا الأمين العام مارك حرب البيان الاداري بكافة تفاصيله لموسم 2020-2021 وبعد مناقشته تمّ التصديق عليه .كما تلا امين الصندوق عمر المصري البيان المالي بكافة ارقامه الشفافة والدقيقة وبعد مناقشته تم التصديق عليه و تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد .كما تم التصديق على الموازنة المرتقبة لعام 2022 .