مبابي عن الانسجام بين ميسي ونيمار: أمر مخز أن يحدث الآن

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وصف نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، الانسجام الذي ظهر مؤخرا بين ليونيل ميسي ونيمار، بالأمر "المخزي" كونه جاء مع اقتراب نهاية الموسم الكروي.

وقال مبابي الذي سجل ثلاثية في مرمى كليرمونت، لقناة "بلس فرانس"، يوم السبت: "الانسجام رائع مع ميسي ونيمار على أرض الملعب، ولكن من المخزي والمحزن حدوثه الآن".

وجاءت إشارة مبابي بعد إخفاق سان جرمان في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، ثم تراجع مردود الفريق بالآونة الأخيرة.

وتطرق النجم الفرنسي إلى مستقبله مع النادي الباريسي، وتأثير وجود ميسي ونيمار على قرار استمراره في الدوري الفرنسي، موضحا: "لقد أجبت بالفعل على سؤال بشأن ما إذا كان نيمار أو ميسي يستطيعان التأثير على قراري أم لا. إنهم موجودون هنا منذ يوليو".

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جرمان، قد علّق على مسألة تجديد عقد مبابي، والذي أصبح حرا للانتقال إلى أي ناد مع بداية العام 2022، حيث قال "صحيح أن مسألة عقود اللاعبين تؤثر عليهم ولكن ذلك ينطبق على أولئك الذين لا يمتلكون قوة التحكم لإدارتها".

وأضاف: "الأمر لا ينطبق على مبابي الذي يتمتع بحس مسؤولية عال. نأمل أن يواصل تقديم نفس المستوى من الأداء"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع قائلا: "يريد سان جرمان الاحتفاظ بمبابي لفترة طويلة. المسألة الآن بين النادي واللاعب".

وسبق لمبابي أن ألمح أنه يود الانتقال لريال مدريد الإسباني، وكان قد أشار في إحدى مقابلاته أنه منفتح على أي عروض بعيدا عن سان جرمان.

وذكر تقرير سابق لموقع "سكاي سبورتس" أن النادي الملكي، قدم عرضا للفريق الباريسي لضم مبابي مقابل 220 مليون يورو، إلا أن "المرينغي" لم يتلق أي رد.