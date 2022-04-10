لوكلير يبسط سيطرته ويفوز في أستراليا مع انسحاب فيرشتابن

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سجل سائق فيراري شارل لوكلير الفوز الثاني له في الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا وان في سباق جائزة استراليا الكبرى بعد فوزه بسباق البحرين، ليضيف بذلك 25 نقطة الى رصيده الى جانب نقطة بعد تسجيله اسرع لفة خلال السباق، ليصبح رصيده من النقاط الى 71 نقطة، بعد ان نجح في اثبات نفسه خلال السباق الذي انطلق مرة بشكل عادي ومرتين اثنتين من خلف سيارة الامان، اثر الحادث الذي تعرض له كارلوس ساينز عن اللفة الثانية وسيباستيان فيتيل عنداللفة 24، ليتفوق بذلك على منافسه سائق رد بل الهولندي ماسك فرستابن في المرات الثلاثة.



ولم تتوقف الاخبار السيئة بالنسبة لفرستابن الذي شعر برائحة غريبة في سيارته عند اللفة 39 اوقف بعدها سيارته التي اشتعلت فيها النيران.



ليكون ترتيب السائقين في السباق على الشكل التالي:

1- شارل لوكلير

2- سيرجيو بيريز

3- جورج راسل

4- لويس هاميلتون

5- لاندو نوريس

6- دانيال ريكاردو

7- استيبان اوكون

8- فالتيري بوتاس

9- بيار غاسلي

10- الكساندر البون