living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لوكلير يبسط سيطرته ويفوز في أستراليا مع انسحاب فيرشتابن

10
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجل سائق فيراري شارل لوكلير الفوز الثاني له في الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا وان في سباق جائزة استراليا الكبرى بعد فوزه بسباق البحرين، ليضيف بذلك 25 نقطة الى رصيده الى جانب نقطة بعد تسجيله اسرع لفة خلال السباق، ليصبح رصيده من النقاط الى 71 نقطة، بعد ان نجح في اثبات نفسه خلال السباق الذي انطلق مرة بشكل عادي ومرتين اثنتين من خلف سيارة الامان، اثر الحادث الذي تعرض له كارلوس ساينز عن اللفة الثانية وسيباستيان فيتيل عنداللفة 24، ليتفوق بذلك على منافسه سائق رد بل الهولندي ماسك فرستابن في المرات الثلاثة.


ولم تتوقف الاخبار السيئة بالنسبة لفرستابن الذي شعر برائحة غريبة في سيارته عند اللفة 39 اوقف بعدها سيارته التي اشتعلت فيها النيران.


ليكون ترتيب السائقين في السباق على الشكل التالي:
1- شارل لوكلير
2- سيرجيو بيريز
3- جورج راسل
4- لويس هاميلتون
5- لاندو نوريس
6- دانيال ريكاردو
7- استيبان اوكون
8- فالتيري بوتاس
9- بيار غاسلي
10- الكساندر البون

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout