تعادل البرج والعهد في بطولة لبنان لكرة القدم

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تعادل البرج الوصيف مع العهد المتصدر 1 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الخامسة ذهابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الاوائل في الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.



واحتفظ العهد بفارق النقاط السبع عن البرج.



سجل للعهد احمد زريق، بعدما كان عباس عطوي "اونيكا" افتتح التسجيل للبرج.



وعلى ملعب العهد على طريق المطار، فاز شباب الساحل على ضيفه التضامن صور بإصابتين نظيفتين 2 - 0.



وعلى ملعب صيدا البلدي، انتهت مباراة الانصار وشباب البرج بالتعادل 2 - 2.



علما ان الانصار تقدم سريعا بإصابتين نظيفتين، قبل ان يقلص شباب البرج الفارق ويدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني.



وفي مجموعة الهبوط للفرق الستة التي احتلت المراكز من 7 الى 12، قلب الاخاء الاهلي عاليه تخلفه امام الصفاء الى فوز 2 - 1 على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، ليرفع الاخاء الاهلي رصيده الى 18 نقطة في المنطقة الدافئة.