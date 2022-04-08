روني يرد على وصف رونالدو له بالغيور ويُدخل ميسي على الخط

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رد واين روني على زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن وصفه الأخير بالغيور، بسبب الانتقادات التي وجهها إليه مؤخرا.

وصرح روني في الأيام الماضية بأن رونالدو سجل بعض الأهداف المهمة بالفعل مع "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل "هاتريك" في شباك توتنهام، ولكنه في الوقت ذاته لا يعتقد أن "الدون" صفقة جيدة لمانشستر يونايتد حيث أدلى النجم الإنجليزي المعتزل بتصريحات متتالية وصف فيها رونالدو بـ"الغطاس والمزعج"، قبل أن يطالب اليونايتد بالتخلي عن الدولي البرتغالي مع نهاية الموسم الجاري.

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وأكد روني أن اليونايتد كان في حاجة للتعاقد مع مهاجم شاب يشعر بالشغف لتحقيق النجاحات في الأعوام المقبلة.

واكتفى رونالدو بالرد على روني بكلمتين هما "اثنان غيوران"، في إشارة أيضا إلى جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق الذي شارك روني الرأي بخصوص رونالدو أثناء تواجدهما بالاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وعاد روني ليرد على رونالدو قائلا: "يمكنني القول إنه لا يوجد أي لاعب على هذا الكوكب لا يشعر بالغيرة من كريستيانو".

وأضاف: "يكفي النظر إلى مسيرته والبطولات التي توج بها والأموال التي جمعها وعضلات البطن التي يتمتع بها".

وختم قائلا: "كل لاعب عدا ميسي يشعر بالغيرة من كريستيانو".