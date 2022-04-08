living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب الرياضيين الروس.. أفضل لاعبتي شطرنج في أوكرانيا يواجهن مشاكل

8
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفضت الأختان آنا وماريا موزيتشوك التوقيع على رسالة مفتوحة من اتحاد الشطرنج في منطقة لفيف (لفوف) الأوكرانية يطالب فيها باستبعاد لاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس من البطولات.
 
وبسبب رفض الأختين موزيتشوك التوقيع على هذه الرسالة، ينهي اتحاد الشطرنج لمنطقة لفيف التعاون مع اللاعبتين ويبدأ إجراءات استبعادهم من الاتحاد.
 
وحث معظم أعضاء الاتحاد الأوكراني للشطرنج على التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة والمطالبة بإخراج الروس والبيلاروس من المنظمة بسبب الأحداث في أوكرانيا.
 
وجاء في الرسالة المفتوحة المطالبة بحظر كامل على مشاركة جميع لاعبي الشطرنج والمدربين والحكام والمسؤولين الروس والبيلاروس في جميع البطولات التي تقام بدعم وتنظيم الاتحاد الدولي.
 
والمطالبة أيضا بفصل مواطني هذه الدول على الفور من أي مناصب في مجلس ولجان الاتحاد الدولي للشطرنج، والاستقالة الفورية وغير المشروطة للروسي أركادي دفوركوفيتش من منصب رئيس الاتحاد.
 
يذكر أن آنا موزيتشوك هي بطلة العالم للشطرنج الخاطف بفئة السيدات مرتين وبطلة الشطرنج السريع، وبطلة أوروبا للسيدات ثلاث مرات، ووصيفة بطلة العالم للسيدات لعام 2017 في الشطرنج الكلاسيكي، فيما احتلت ماريا موزيتشوك المركز الـ15 في بطولة العالم بالشطرنج الكلاسيكي.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout