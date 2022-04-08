سلة: بيبلوس يتوّج بلقب النسخة الثانية لبطولة الجالية اللبنانية بالامارات

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اختتتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الثانية لبطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

أقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي الوصل الرياضي وكانت حماسية حيث تمكّن فريق بيبلوس من حسم اللقاء لصالحه على حساب فريق زحلة بنتيجة( ٨٣ – ٦٣) بفارق 10 نقاط.

وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 12 الف درهم.

حضر المباراة نجوم من الوسط الرياضي على رأسهم المحلل الرياضي في قناة "دبي" الرياضية أشرف سمارة، صاحب شركة MEBS مصطفى عزالدين، وصاحب شركة Ghost Honey ميّاس حمصي، واللاعبان السابقان طوني فضّول وريشار الحسيني.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة حسن دندش من فريق زحلة.

- أفضل لاعب في المباراة النهائية لاعب فريق بيبلوس جوليان خواجا.

- أفضل مسجل رميات ثلاثية حسن دندش من فريق زحلة.

- أفضل ملتقط كرات وبلوك شوت لاعب بيبلوس ويل بشارة.

- أفضل متابع وسارق كرات جوني نمر من فريق بيروت.

- أفضل مسجل لاعب زحلة حسن دندش.

- أفضل روح رياضية فريق طرابلس - ريشارد الحسيني.

- أفضل قائد لاعب بيبلوس شارل مرهج.

- أفضل مدرّب روبير بو داغر مدرب فريق بيبلوس.

- أفضل مشجّع لاعب طوني فضّول.

- اكثر الفرق تطوّراً فريق بعلبك.