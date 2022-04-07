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"اليوم العالمي لكرة الطاولة" تحوّل الى ساحة تلاقي ومحبة بمشاركة العائلة الرياضية

7
APRIL
2022
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كعادته كل عام،نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة "اليوم العالمي لكرة الطاولة" في "بارك الشياح"   (Chiyah Park  تحت اشراف الاتحاد الدولي تزامناً مع اقامته في جميع دول العالم بتاريخ 6 نيسان من كل عام .وتحوّل اللقاء،في ظل تنظيم مميّز، الى مساحة تلاقي ومحبة بين الرياضيين وعشاق لعبة كرة الطاولة ومهتمين من جميع الفئات العمرية.تقدّم الحضور رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ ،رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً الوزير الدكتور جورج كلّاس، امين  عام اللجنة الأولمبية  العميد المتقاعد حسان رستم ، رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس وعضو البلدية ريتا طويل، رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء الاتحاد، الرئيس الفخري للاتحاد سليم الحاج نقولا والرئيس السابق للاتحاد ميشال دو شادارفيان وعائلة اللعبة من اداريين ومدربين ولاعبين من كافة الفئات العمرية ورجال صحافة واعلام.وتحولّت باحة  "الشياح بارك" الى ساحة لممارسة كرة الطاولة بحيث توافد المهتمون من كافة المناطق اللبنانية ومنهم رجال دين  أتوا للاحتفال بهذا اليوم للعبة كرة الطاولة  صاحبة الشعبية الكبيرة في لبنان والعالم.
 
وخلال 3 ساعات، تبارى الحاضرون في كرة الطاولة وسط اجواء رياضية واخوية بامتياز .وبعد اكتمال الحضور القى رئيس الاتحاد جورج كوبلي كلمة رحّب فيها بالحاضرين  وقال"اشكر رئيس بلدية الشياح السيد ادمون غاريوس لوضعه منشآت "الشياح بارك" بتصرّف اتحاد كرة الطاولة لاقامة هذا الحدث الذي ننظمه سنوياً.وهذا العام اختار الاتحاد الدولي لهذا اليوم عنوان "السلام وحل النزاعات" في ظل الحروب التي يعيشها العالم مع دعوتنا الى نشر السلام والمحبة  .ويأتي احتفالنا اليوم في منطقة لها رمزيتها الخاصة اذ شهدت معارك خلال الحرب المشؤومة التي عصفت بلبنان لسنوات طويلة و"تنذكر وما تنعاد" فلا شرقية ولا غربية بل وحدة وطنية .
 
الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة الحالي يكمل مسيرة الذين سبقوه وهو اتحاد  فاعل كما تعرفون وتلاحظون .واوجّه تحية الى عائلة اللعبة من هذا المكان  على نشاطها الدائم.واود ان اشكر كل شخص ساهم  انجاح هذا اليوم من رئيس بلدة الشياح السيد غاريوس مجدداً  الى ميساء بصيبص المروّجة لـ"اليوم العالمي لكرة الطاولة وفريق عملها والى رئيس وحدة الأنشطة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة الدكتور مازن قبيسي لتقديمه خمس طاولات للتباري عليها في هذا المكان ".ثم سلّم جلخ وعويدات وكوبلي هدية رمزية الى غاريوس عربون محبة وتقدير وشكر. 
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