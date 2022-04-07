living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرتضى منصور يتوعد 3 لاعبين من الزمالك.. ويوجه رسالة للأندية السعودية

7
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توعد مرتضى منصور رئيس الزمالك 3 لاعبين بكشف حقيقتهم أمام جماهير النادي وذلك خلال تصريحاته عقب حسم الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز الأربعاء، بنتيجة 3-2 في الدوري المصري الممتاز.
 
وقال مرتضى في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "أقول لجماهير الزمالك، إما أن تتحملوا هذا الموسم أو سيظل الفريق تحت رحمة لاعبيه لمدة 100 عام مقبلة".
 
وأضاف: "هناك كارثة فعلتها اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة حسين لبيب وأشعلت الفتنة داخل الفريق، بسبب شروط العقود الجديدة التي أبرمتها لبعض اللاعبين".
 
وتابع: "لاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه قبل رحيلي في نوفمبر 2020 والآن يحصل على 22.5 مليون ويرفض نزول المران، رغم أنه أعير لأندية مصر كلها وعاد إلى الزمالك، بعدما توسل ذلك والآن يتمرد ويرفض خوض المران".
 
وزاد مرتضى: "لن يستطيع أحد لي ذراعي، وتسريب الأخبار لبعض الإعلاميين لن ينفع هؤلاء الإعلاميين، عندما يتقاضى لاعب 22 مليون جنيه من اللجنة ويخرج ليتحدث أن هاني برزي عضو اللجنة السابقة من أعطاه الأموال فهو مخطئ، لأن برزي دفع هذه الأموال من خزينة الزمالك".
 
وأشار إلى أن العدالة غائبة داخل الفريق، فهناك لاعب آخر يحصل على مليون جنيه فقط وبالتالي لا يحب اللاعبون بعضهم البعض، موضحا أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يستبعد الثلاثي لأسباب فنية ولكن لأن اللاعبين الثلاثة ادعوا الإصابة.
 
وتابع: "نادي الزمالك به ملايين الجنيهات ولم نحصل على أي قرض وهل هناك نادي مفلس يرفع رواتب موظفيه ويصرف مستحقات لاعبي الألعاب الجماعية ولكن تعاملنا عبر كرة القدم له معيار آخر لإعادة العدالة للزمالك".
 
وأكد أن جماهير الزمالك واعية وليس لديها "لاعب عزيز"، بدليل ما يحدث مع طارق حامد وأشرف بن شرقي وغضب الجماهير منهما، بعد أن ماطلا في التجديد.
 
وواصل مرتضى: "الفريق حصل على الدوري، لأنني كنت أقيم العدل قبل رحيلي في العقود والجميع كان يحصل على مستحقاته بشكل متساو وليس كما فعلت لجنة لبيب. ما فعلوه جريمة وسيعاقبون عليها ، كيف أعطيكم أموالا والفريق حقق أسوأ نتيجة للزمالك بدوري أبطال إفريقيا".
 
وأوضح أنه مستعد لاستكمال الدوري بفريق الشباب مواليد 2003، مبديا دهشته من حديث البعض عن امتلاكه عروض سعودية والتمرد على الفريق الأبيض الذي صنع نجوميتهم.
 
ووجه مرتضى رسالة للأندية السعودية، قائلا: "اجعلوا العلاقات المصرية السعودية في أفضل أحوالها، لا يمكن أن تفسد الأندية العلاقات بين البلدين، كل لاعب الآن يتمرد ويقول عندي عروض من السعودية، هذا لا يصح".
 
وختم: "أمامك لاعبي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، لماذا التركيز على لاعبي الزمالك فقط؟".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout