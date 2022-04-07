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رحلة كأس آسيا بكرة السلة بلونيها الذهبي والفضي تنطلق من جبيل السبت وبيروت الأحد وتطوف في 16 دولة

7
APRIL
2022
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تنطلق رحلة كأس آسيا بكرة السلة للرجال ،ذات اللونين الذهبي والفضي، التي ستقام نهائياتها في أندونيسيا بين 12 و24 تموز المقبل السبت 9 نيسان الجاري  من مدينة الحرف جبيل لتطوف في الدول ال16 المشاركة في النهائيات قبل ان تحط رحالها في العاصمة الأندونيسية جاكرتا في خطوة لافتة من الاتحاد الآسيوي للعبة وبالتعاون مع نظيره اللبناني .
 
ويأتي اختيار لبنان كأول دولة تستضيف الكأس المرموقة كونه استضاف  النسخة الأخيرة لبطولة الأمم الآسيوية في  صيف العام 2017 .
 
وسيتم عرض الكأس التي سيتسلمها قائد المنتخب الفائز باللقب القاري في تموز المقبل على مدخل مدينة جبيل السبت بين الساعة العاشرة قبل الظهر والثانية عشرة ظهراً بحيث سيتسنى  للراغبين من هواة الرياضة عامة  وعشاق كرة السلة خاصة أخذ الصور التذكارية مع الكأس التي سيتم عرضها السبت في جبيل والاحد 10 نيسان الجاري امام صخرة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت بين الساعة الواحدة بعد الظهر والساعة 14.30 .
 
كما سيلتقي الحاضرون من رجال صحافة واعلام وعشاق اللعبة بالجهاز الفني للمنتخب ولاعبي منتخب لبنان للرجال الذي سيشارك في الاستحقاق الآسيوي الكبير ضمن  المجموعة الرابعة التي تضم الى جانب لبنان كل من الفيليبين والهند ونيوزيلندا واخذ الصور مع  اللاعبين الى جانب الكأس.
 
وفي هذا الاطار،دعا الاتحاد اللبناني للعبة رجال الصحافة والاعلام وعائلة كرة السلة اللبنانية من اداريين ومدربين ولاعبين ولاعبات من كافة الفئات العمرية للذكور والاناث (أندية واكاديميات) وغيرهم  الى الحضور ومواكبة هذا التجمّع الذي يأتي قبيل 3 اشهر على انطلاق كأس آسيا .
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