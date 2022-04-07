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"ليلة ملكية".. ريال مدريد يسقط تشلسي بالثلاثة

7
APRIL
2022
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قطع ريال مدريد الإسباني أكثر من نصف الطريق نحو الثأر من تشلسي الإنجليزي وتجريده من اللقب، وذلك بالفوز عليه 3-1 على ملعبه "ستامفورد بريدج" بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وفرض بنزيمة نفسه نجم اللقاء بدون منازع بتسجيله الأهداف الثلاثة للنادي الملكي (21 و24 و46)، فيما كان هدف تشلسي الوحيد من نصيب الألماني كاي هافيرتس (40) الذي كان بطل التتويج باللقب الموسم الماضي بتسجيله هدف النهائي في مرمى مانشستر سيتي.
 
وترتدي المواجهة طابعاً ثأرياً بين الفريقين، إذ خرج ريال مدريد على يد فريق المدرب الألماني توماس توخل من نصف نهائي الموسم الماضي بخسارته إياباً في لندن صفر-2 بعد التعادل ذهاباً 1-1.
 
وبفوزه الأربعاء في لندن، سيخوض متصدر الدوري الإسباني لقاء الإياب، الثلاثاء، المقبل بأريحية بفضل هدافه المتألق بنزيمة الذي رفع رصيده الى 37 هدفاً في 36 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في المسابقة القارية الأم.
 
وبات بنزيمة الذي سجل ثلاثيته الثانية توالياً بعدما كان بطل إقصاء مواطنه باريس سان جرمان من ثمن النهائي (3-1 إياباً بعد الخسارة صفر-1 ذهاباً)، أول فرنسي يصل الى 10 أهداف أو أكثر منذ انطلاق دوري الأبطال بداية التسعينات والأول في المسابقة بصيغتها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية منذ جوست فونتان موسم 1958-1959.
 
 وفي المباراة الأخرى، فاز فياريال الإسباني بشكل مفاجئ 1-صفر على ضيفه بايرن ميونيخ.
 
وسجل أرنو دانجوما هدف فياريال بعدما قابل كرة عرضية من دانييل باريخو وسجل من مدى قريب بعد ثماني دقائق من البداية.
 
وسيحاول فياريال، الذي أطاح بيوفنتوس من دور الستة عشر بدوري الأبطال، مواصلة مغامرته في البطولة عندما يخوض مباراة الإياب في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.
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