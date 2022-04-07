living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توخيل بعد الخسارة المذلة: التحسن أو الخروج من دوري الأبطال

7
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علّق مدرب تشيلسي توماس توخيل، على فرص فريقه في الاستمرار بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب، يوم الأربعاء.
 
وقال توخيل إن فريقه حامل اللقب يواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد ما لم يتمكن من استعادة تركيزه بعد الخسارة 3-1 على أرضه في دور الثمانية.
 
وعن الخسارة المذلة 4-1 أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في ستامفورد بريدج يوم السبت أيضا، قال توخيل إنه في حيرة من أمره لتفسير التراجع المفاجئ لفريقه.
 
وأكد المدرب الألماني الصحفيين أنه "يجب أن نعود إلى مستوانا ولا أعرف ماذا حدث. الشوط الأول أمام ريال مدريد كان تكرارا للشوط الثاني ضد برنتفورد".
 
وأضاف: "كنا بعيدين عن مستوانا في كل الجوانب. لا يمكنك توقع نتيجة إيجابية بعد هذا النوع من الأداء"، حسبما نقلت "رويترز".
 
وأشار توخيل إلى أن فريقه سيخسر أمام ساوثامبتون في الدوري يوم السبت إذا لعب كما فعل في الشوط الأول أمام ريال مدريد.
 
وأوضح أن اهتزاز شباك الفريق بسبعة أهداف في مباراتين أمر مقلق، وهو بعيد كل البعد عن الصلابة الدفاعية التي استمتع بها تشيلسي منذ تولي توخيل المسؤولية في يناير من العام الماضي.
 
واعتبر توخيل أن روميلو لوكاكو، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي والذي شارك كبديل في الشوط الثاني، أضاع فرصة "مهمة للغاية" لتقليص الفارق بضربة رأس عندما كانت النتيجة 3-1، لكن المشاكل لا تتعلق بلاعب أو لاعبين.
 
وتابع "إذا لم نحسن عقليتنا فلن نفوز على ساوثامبتون وهذه المواجهة (ضد ريال مدريد) ليست في صالحنا إلا إذا تغيرت الأمور".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout