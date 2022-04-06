سيميوني: بهذه الخطة نستطيع الفوز بمباراة العودة أمام سيتي

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كشف مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني، عن الأسلوب الذي يتوجب على الفريق اعتماده في مباراة الإياب مع مانشستر سيتي، بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأعرب سيميوني عن سعادته بالأداء الدفاعي لفريقه خلال الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، لكنه قال إن الفريق يجب أن يستحوذ أكثر على الكرة في مباراة العودة إذا أراد التأهل لقبل النهائي.

وكان هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70 الوحيد في مباراة شهدت القليل من الفرص الواضحة، بينما فشل أتليتيكو في إرسال تسديدة واحدة على المرمى بعدما قضى معظم المباراة في نصف ملعبه.

وقال سيميوني للصحفيين "في الشوط الأول دافعنا جيدا للغاية. إذا كنت تقدر الهجوم المنسق يجب أيضا أن تقدر أيضا الدفاع القوي".

وأضاف: "يجب أن نتحسن في مباراة الإياب مع محاولة الاستحواذ على الكرة أكثر. هذا يأتي عبر الهدوء والتواضع مع وجود جهد دفاعي جماعي للاستمرار في المباراة ومن ثم اللعب والهجوم".

وتابع: "مع انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 1-صفر لا أعتقد أن الأمر قد حسم. في مدريد سيتعين علينا أن نهاجم وندافع أكثر وحينها فقط يمكننا التأهل إلى قبل النهائي"، حسبما نقلت "رويترز".

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في استاد "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، يوم الأربعاء المقبل.