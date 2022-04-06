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بالتفصيل.. مواجهات عربية "نارية" في ربع نهائي أبطال أفريقيا

6
APRIL
2022
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي سحبت الثلاثاء في القاهرة، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري، والرجاء المغربي، في قمة "نارية"، كانت واحدة من 3 مواجهات "عربية خالصة".
 
وسيلاعب الأهلي الفائز من ربع النهائي الثاني، بين وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي، في مواجهة تونسية-جزائرية مثيرة.
 
كما سيواجه شباب بلوزداد الجزائري، خصمه الوداد المغربي، في قمة ثالثة عربية-عربية، بينما ستكون المواجهة الرابعة بين بيترو أتلتكو الأنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
 
وتقام مباريات الذهاب في 15-16 أبريل، والإياب في 22-23  أبريل الجاري.
 
وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الأهلي والرجاء مع الفائز بين وفاق سطيف والترجي، والفائز بين بيترو أتلتكو وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد وشباب بلوزداد.
 
كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد "الكونفدرالية" وأسفرت عن المواجهات التالية:
 
سيمبا (تانزانيا) -  أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)
 
الاتحاد (ليبيا) – الأهلي طرابلس (ليبيا)
 
المصري (مصر) -  نهضة بركان (المغرب)
 
بيراميدز (مصر) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 
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