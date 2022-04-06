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سلة: نصف نهائي بطولة الشركات

6
APRIL
2022
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تتابعت بطولة الشركات في كرة السلة التي انطلقت منتصف شهر آذار الفائت  من تنظيم "سبورتس مانيا "(لبنان) وبموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة على ملاعب "أم 13"  بمشاركة ١٦ فريق ووصلت الى  الدور نصف النهائي.
 
وشهدت  مباريات الدور ربع النهائي منافسة شرسة وجاءت  النتائج على الشكل التالي: فاز فريق "زيكولا" على فريق "فتّال" بنتيجة (٧١-٦١) .وفي المباراة الثانية تمكن "مسلّم غروب" من حسم اللقاء امام "كريبتوبانك" في الدقيقة الاخيرة بنتيجة (68-84).
 
اما في المباراة الثالثة، فقد تمكن فريق "المحامون ورفاقهم" من السيطرة على المباراة مع "مونتي موبايل" وانتهت بنتيجة (٨٨-٤٩). وأخيراً تمكّن "لوكل هوست" من الفوز على "آريبا" حيث انتهى اللقاء بنتيجة (73-58).
 
وفي ما يلي برنامج مباراتي  الدور نصف النهائي:عند الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس 7 نيسان الجاري يواجه فريق "زيكولا" فريق "مسلّم غروب". وعند التاسعة والربع من مساء اليوم عينه يواجه "لوكال هوست" فريق "المحامين ورفاقهم".
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