living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول يعبر بنفيكا "بسهولة" ويستعد لمانشستر سيتي

6
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وضع ليفربول الإنجليزي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره "المريح" على بنفيكا البرتغالي، في ذهاب ربع نهائي البطولة، مساء الثلاثاء.
 
وحقق ليفربول انتصارا بنتيجة 3-1 على بنفيكا، في لشبونة، مما سيسهل مهمته على استاد أنفيلد الأسبوع المقبل.
 
وأراح كلوب نجميه، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في الشوط الثاني، تأهبا للقاء مانشستر سيتي مساء الأحد.
 
 وسجل لليفربول المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه (د 17) والسنغالي ساديو ماني (د 34)، بينما قلص النتيجة لبنفيكا المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز في الدقيقة 49، بخطأ من كوناتيه صاحب الهدف الأول.
 
ولكن نجم اللقاء الأول، الكولومبي لويس دياز، حسم اللقاء بهدف ثالث، في الدقيقة 87، بعد أن كان قد منح تمريرة حاسمة على "طبق من ذهب" لماني في الهدف الثاني.
 
وجاءت النتيجة لتعطي "الريدز" دفعة معنوية قبل موقعة مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، التي سيدخلها ليفربول بتركيز كامل بعد توزيع المجهود على لاعبي الهجوم أمام بنفيكا، بطريقة "ذكية" من المدرب يورغن كلوب.
 
وسيستضيف ليفربول بنفيكا، بعد 8 أيام، مساء الأربعاء 13 أبريل، على استاد أنفيلد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout