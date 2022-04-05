الجامعة الأميركية في بيروت بطلة بطولة “BUST” للصحن الطائر

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نظّمت الجمعية اللبنانية للصحن الطائر (Ultimate Frisbee) بالتعاون مع "سبورتس مانيا"(لبنان) النسخة الرابعة لبطولة “BUST: Beirut Ultimate Spring Tournament” على ملاعب "ايليفين فوتبول برو"EFP (ذوق مصبح) بمشاركة اربعة فرق وهي: فريزبيستس،افاتارز،فلايروت والجامعة الأميركية في بيروت.

تبارت الفرق ضد بعضها بروح رياضية عالية وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة وقد تأهل الى النهائي كل من فلايروت والجامعة الأميركية في بيروت حيث تمكن الأخير من حسم المباراة بنتيجة (6-٥ )وظهر في اللقاء المستوى العالي والمتقارب جداً بين الفريقين حيث حسم اللقاء في الشوط الاضافي.

واحتل فريق فريزبيستس المركز الثالث بتغلّبه على فريق افاتارز بنتيجة (7-5).

نال فريق فريزبيتس كأس افضل اخلاق رياضية وكارن سمعان من الجامعة الأميركية في بيروت أفضل لاعبة وراين سعادة من فريق افاتارز" أفضل لاعب.