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بعد نهاية الجولة 31.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

5
APRIL
2022
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مازال النجم المصري محمد صلاح متمسكا بصدارته لقائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم غيابه عن التسجيل بقميص فريقه ليفربول أمام واتفورد ضمن الجولة الـ31.
 
بالمقابل شهدت تلك الجولة تسجيل زميل صلاح في الريدز دييغو جوتا هدفا أمام واتفورد.
 
وأحرز الكوري الجنوبي سون هيونغ هدفا لصالح فريقه توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد، وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بداعي المرض.
 
وتمكن البلجيكي كيفين دي بروين من التسجيل خلال لقاء مانشستر سيتي وبيرنلي، وسجل ويلفريد زاها هدفا مع فريقه كريستال بالاس أمام أرسنال.
 
وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ31:
 
محمد صلاح (ليفربول) 20 هدفا.
 
دييغو جوتا (ليفربول) 14 هدفا.
 
سون هيونغ مين (توتنهام) 14 هدفا.
 
هاري كين (توتنهام) 12 هدفا.
 
كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 12 هدفا.
 
ساديو ماني (ليفربول) 12 هدفا.
 
إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفا.
 
رياض محرز (مانشستر سيتي) 10 أهداف.
 
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 10 أهداف.
 
رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) 10 أهداف.
 
جيمي فاردي (ليستر سيتي) 10 أهداف.
 
ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 10 أهداف.
 
يذكر أن فريق ما نشستر سيتي يتصدر ترتيب البريمرليغ برصيد 73 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الوصيف، فيما يبتعد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.
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