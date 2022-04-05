سيطرة عربية على تشكيل دوري أبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الاثنين، تشكيل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.
وشهد التشكيل سيطرة عربية، بتواجد 7 لاعبين من "الزمالك والأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي".
وجاء تشكيل الجولة، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك)
الدفاع: موديبا (ماميلودي صن داونز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - الهدهودي (الرجاء المغربي)
الوسط: رالاني (صن داونز) - باروتي (جالاكسي البتسواني) - أحمد عبد القادر (الأهلي)
الهجوم: الحسوني (الوداد المغربي) - أيوالا (الترجي التونسي) - المساكني (النجم الساحلي).