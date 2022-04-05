ربيع رعيدي عضواً بالاتحاد العربي للمبارزة ولبنان يشارك في بطولة العالم للأشبال

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انتُخب ربيع رعيدي، عضو الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمبارزة، عضوا في الهيئة الادارية للاتحاد العربي للمبارزة على إثر الانتخابات التي جرت في دبي( الامارات العربية المتحدة). وقد هنأ رئيس الاتحاد اللبناني للعبة جهاد سلامة واعضاء الاتحاد رعيدي بمنصبه الجديد.

وأكّد رعيدي بان المنصب الجديد هو للبنان وبأنه سيسعى بكل طاقته لخدمة المبارزة اللبنانية.

الى ذلك،انتُخب انطوان العنيسي عضواً في لجنة التسويق للاتحاد العربي للمبارزة بينما انتخب توفيق شاهين عضواً في لجنة المدربين.

ولقد مثّل لبنان في هذه الانتخابات جورج زيدان، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة والمحامي الدكتور عماد نحاس امين عام الاتحاد.

على صعيد آخر، غادرت الدفعة الاولى من بعثة منتخب لبنان للمبارزة الى دبي للمشاركة في بطولة العالم للأشبال والناشئين. يرأس الوفد الاداري والمدرب خليل بو خليل ويضم في المرحلة الاولى كل من اللاعبين مصطفى الحاج، كارل بو خليل وكريستيان بو خليل، الذين سيشاركون في فئة سلاح الشيش، فيما سينضم اليهم في الايام القادمة لاعبو سيف المبارزة وهم غدي الشمالي، انطوني باسيل وزكية شريم.