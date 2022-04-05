كأس لبنان في الكونغ فو لأسلوب الكيندا اللقب للأنطونية ..بودا وصيفه وواكو ثالثاً

A + A -

استضاف نادي بودا - أدما كأس لبنان في أسلوب الكيندا للفئة العمرية 6-11 سنة من تنظيم اتحاد الووشو كونغ فو بمشاركة أكثر من ماية لاعب ولاعبة مثلوا الأندية اللبنانية التالية: بودا ادما - الأنطونية بعبدا – بل اوريزون ادما- انترناشيونال ماريتيم أكاديمي LWACO - الشبيبة الشياح – اللويزة ذوق مصبح – الأمن العام - الجمهور – المركزية جونيه – الشاولين بيروت – لبنان الدولي الشوف و النمور بيروت.

وحلّ نادي الأنطونية بعبدا في المركز الاول ب62 نقطة يليه نادي بودا ادما بـ 44 نقطة والواكو (كسليك) بـ 43 نقطة .حضر المسابقة عضو اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد الجودو المحامي فرنسوا سعادة ورئيس اتحاد الووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير واعضاء الاتحاد واهالي اللاعبين واللاعبات.

وقبل انطلاق المسابقة وجّه نصير ونائبه نعوم سعاده وأعضاء الهيئة الادارية الشكر الى المحامي سعاده لاستضافة نادي بودا البطولة وذلك على قناعة منه على ان الجيل الجديد عليه التوجّه الى الرياضة بعد كل الظروف الصحية التي أجبرته على الابتعاد عن اهم ما يكون امس الحاجة له هو الرياضة.

والى المدربين واللاعبين المشاركين وخاصة" الى الحكام قال نصير" انتم الاتحاد والفضل يعود لجهودكم وتضحياتكم"،وخصص الشكر الاكبر الى الاهالي وما يضحون في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على انجاح كل النشاطات الاتحادية.

وفي ما يلي النتائج:

5 سنوات

20كلغ 1- وليد حميدان -أنطونية بعبدا

2- عبد الرحمن عميش - أنطونية بعبدا

3- جهاد عبد الباكي -شاولين

6- 7 سنين

20كلغ 1- زاهية عبد الباقي - أنطونية بعبدا

2- فاطمه سعد - بودا ادما

3-رزان حماده - أنطونية بعبدا

25كلغ 1- ندى عبدالباقي - أنطونية بعبدا

2- نايا سمعان - لواكو

3- ناي زيبق - لواكو

30كلغ 1- ندى عبدالباقي - أنطونية بعبدا

2-ايليج وهبه - المركزية جونية

3-ميرال المعدرائي - لواكو

30كلغ 1- توماس يونس - الشبيبة الرياضي

2- شادي بو دياب - لبنان الدولي

3- عطا خوري - أنطونية بعبدا

35 كلغ 1- جو الخوري - يودا ادما

2- محمد حاوي - لواكو

3- جان بول وهبه - بودا

8-9 سنين

25كلغ 1- ناهية عبدالباقي - أنطونية بعبدا

2-ساره بو دياب - لبنان الدولي

3- أروى حميد - أنطونية بعبدا

25كلغ 1- كارل عازار - بل اوريزون

2- خالد العمر - أنطونية بعبدا

3- كريم بو دياب - لبنان الدولي

30 كلغ 1- مارفن قصيفي - بودا ادما

2- أمجد صالح - بودا ادما

3- أحمد جمعة - المركزية جونية

35كلغ 1- بيو غفري - لواكو

2- غدي قرطاب- لبنان الدولي

3- ميغيل نحاس - المركزية جونية

40كلغ 1- جورج شاهين - لولكو

2- تايم دباس -أنطونية بعبدا

3- كيفن عون - لواكو

45لغ 1- ايليو ضومط - المركزية جونية

2- أنطوني الزوقي - لواكو

3- لويس شمالي- المركزية جونية

10-11 سنة

30كلغ 1- زينب حماده - بودا أدما

2- علا قرضاب - لبنان الدولي

35 كلغ 1- مارك مرعب - بل أوريزون

2- عبد الرحمن ياسين - لبنان الدولي

3- جايسون كريس فرنسيس -لواكو

40كلغ1- جسام أبي هيكل - أنطونية بعبدا

2- اندرياس سمور - بل أوريزون

3- عامر حمزه -أنطونية بعبدا

45كلغ 1- جورجيو جيوكورجيان لواكو

2- احمد الحج نيبو - بودا ادما

3- حسان هيكل- النمور

50كلغ 1- نوال حماده - بودا أدما

2- سيدرا الحمد - بودا ادما

3- روزاليتا بطرس- امن عام

اشرف على التنظيم رئيس اللجنة التنظيمية فارس الخوري مع باتريك بلعه .

قاد المباريات الحكمان الدوليان ايلي بيطار ورافي سركيسيان مع طاقم الحكام الوطنيين نجوى عيسى - روني درغام - جورج شدراوي – جورج كرم – جاين بلعه .

في ختام المباريات تم توزيع الجوائز على الفائزين.