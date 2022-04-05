كلوب يتحدث عن صلاح ومسألة العقد قبل الفترة الحاسمة لليفربول

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قال مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب إن لاعبيه يجب أن يظهروا نضجا في سعيهم لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم، لكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يجب التركيز عليه قبل مواجهة بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وحصد "الريدز" لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير، كما يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحافظ على آماله في تحقيق رباعية لا سابق لها في تاريخه.

وعن النجم المصر ي محمد صلاح، قال كلوب: "بالنسبة لي، مستوى أداء صلاح مهم، كيف يجمع اللاعبين معا. إنها فترة صعبة بالنسبة إلى مو (صلاح) وساديو (ماني)، حيث يعودان من الواجب الدولي ويتواجدان مرة أخرى. لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صلاح".

وعن تجديد عقد صلاح، قال كلوب بشكل مختصر: ""الأطراف المعنية بالقرار تتحدث مع بعضها البعض.. وهذا كل ما نعرفه".

وأشار كلوب قبل مواجهة بنفيكا في البرتغال إلى أن الفوز الصعب 2-0 على واتفورد في الدوري السبت، كان الدليل المثالي للنهج الذي يريده من لاعبيه في المباريات.

وأبلغ كلوب الصحفيين الاثنين: "النضج سيكون أمرا مهما للغاية لكنه ليس الوحيد، فهذا لن يساعدنا كثيرا. لكن يمكن أن تمزج بين الكفاءة والرغبة والحماس والعقلية والنضج.. هذه أشياء لا تشترى.

وأضاف: "كلنا ندرك أن خطأ واحدا أو تعثرا واحدا سيكون كفيلا بضياع بطولة. هذا لا يُشكل مشكلة لنا، فنحن على استعداد للتحدي التالي".