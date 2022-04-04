السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي الألقاب لزيادة ورزق وشدياق

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أحرز السائق جورج زيادة لقب فئة مركبات الدفع الرباعي(4 x 4) وبيار رزق لقب فئة "يو تي في توربو" ومارك شدياق لقب فئة"يو تي في العادية" للسباق الأول لمركبات الدفع الرباعي الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في منتجع الـ"باين لاند" بدير الحرف بمشاركة 11 مركبة وبرعاية اطارات "لينغ لونغ".ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات مركبات الدفع الرباعي للعام الجاري.

وتضمّن السباق ثلاث طلعات رسمية وتم اعتماد افضل وقت مسجّل في احدى الطلعات الثلاث لاعلان الترتيب النهائي.وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

*فئة مركبات الدفع الرباعي:

1-جورج زيادة على جيب شيركي:3.31.29 دقيقة

2- طارق عاقوري على جيب شيروكي :3.33.79 د

3-عامر زود على جيب شيروكي:3.52د

4-رشيد نعنعي على لاند روفر:3.55.19 د

5-سليمان خطار على مرسيدس 230 جي: 4.44.66 د

*فئة "يو تي في توربو":

1- بيار رزق على مافريك اكس 3 اكس ار اس توربو:3.19.85 د

2- ميشال هنري نجيم على بولاريس ار زد ار اكس بي توربو:3.28.72 د

3- كميل مشرف على اكس3 900 تي توربو:3.31.77 د4-

*فئة "يو تي في العادية":

1- مارك شدياق على ياماها واي اكس زد :3.27.65 د

2- مازن حريز على سي اف موتو:3.46.70 د

وفي ختام السباق وزّع رئيس مجلس ادارة منتجع ال"باين لاند" هشام بلوط ومدير السباق كابي كريكر ورئيس لجنة الحكام روي مكرزل وعضو لجنة الحكام سعيد زكا الجوائز على الفائزين.ونال السائق سليمان خطار كأس السائق المخضرم .كما تسلّم السائق المخضرم رشيد نعنعي كأس تقديري لمشاركته في سباقات مركبات الدفع الرباعي منذ عقود عدة.