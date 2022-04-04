ميار شريف تحقق انجازا جديدا

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توجت النجمة المصرية ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس، التي اختتمت اليوم الأحد، في إسبانيا، وهو اللقب الأول لها في العام الحالي 2022.

وجاء تتويج ميار شريف على حساب اللاعبة الألمانية تامارا كورباتش، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4).

وكانت ميار شريف أول لاعبة مصرية تفوز بلقب بطولة "كارلسروه" المفتوحة للتنس في ألمانيا، وذلك في سبتمبر من العام الماضي.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة في تاريخ مصر تصل إلى الدور الرئيسي في إحدى بطولات التنس الكبرى، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" عام 2020.

كما باتت ميار أول لاعبة تنس مصرية تشارك في دورة للألعاب الأولمبية، وذلك خلال نسخة طوكيو 2020، عقب فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية.