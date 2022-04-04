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فيلكس وسواريز يحافظان على سلسلة انتصارات أتليتيكو

4
APRIL
2022
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أحرز جواو فليكس والبديل لويس سواريز هدفين لكل منهما في فوز أتليتيكو مدريد 4-1 على ألافيس متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ليمدد حامل اللقب مسيرته من الانتصارات إلى ست مباريات.
 
ورفع فريق المدرب دييجو سيميوني رصيده إلى 57 نقطة متساويا مع إشبيلية في المركز الثاني وذلك قبل خوض إشبيلية مباراة صعبة مع برشلونة صاحب المركز الرابع الأحد.
 
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 69 نقطة من 30 مباراة.
 
افتتح فيلكس الأهداف بعد عشر دقائق من البداية بضربة رأس من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من شيمه فرساليكو.
 
ومع ذلك، فقد أتليتيكو تركيزه وسمح لضيفه بالتعادل من ضربة رأس من جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 63.
 
وسقط المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا داخل منطقة الجزاء ليسجل سواريز الهدف الثاني من ركلة جزاء ويضع أتليتيكو في المقدمة.
 
وبعدما جعل فيلكس النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 أرسل كونيا، العائد للفريق بعد غياب عدة أسابيع للإصابة، تمريرة بينية رائعة إلى سواريز أنهاها المهاجم القادم من أوروجواي ببراعة في الشباك ويحسم فوز أتليتيكو.
 
وأبلغ سيميوني الصحفيين "يواصل الفريق التطور رغم حصولنا على راحة بعد الفترة الدولية وهذا خطير".
 
وأضاف "الأمر الجيد أننا تعافينا سريعا ونجحنا في التسجيل بعد تعادل المنافس ومن الجيد الحفاظ على الطاقة في المرحلة الأخيرة من الموسم واقتراب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا".
 
وامتدح سيميوني عودة كونيا من الإصابة قائلا إن اللاعب البرازيلي منح أتليتيكو "الشرارة المطلوبة" كما أشار إلى أن سواريز (35 عاما) يجب التعامل معه بحذر.
 
وقال سواريز "لست معتادا على الجلوس بمقاعد البدلاء. كل شيء جديد بالنسبة لي لكنني محترف.
 
"مهمة المدرب صعبة لأن لدينا العديد من اللاعبين المتميزين مثل أنطوان جريزمان وفيلكس وكونيا وأنخيل كوريا. إنها منافسة صحية داخل غرف الملابس وأنا هنا لتقديم المساعدة عند الحاجة".
 
وظل ألافيس في ذيل الترتيب برصيد 22 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.
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