living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد كرة السلة يوقّع وثيقة تفاهم مع مدرسة الشانفيل(ديك المحدي)

4
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقّع النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ورئيس مدرسة الشانفيل(ديك المحدي) ميلاد حبيقة وثيقة تفاهم وأبرز خطوطها العريضة تمكين أساتذة الرياضة في المدرسة بالحصول على شهادات تدريب تحت اشراف الاتحادين  الدولي والآسيوي للعبة وتفعيل لعبة كرة السلة في مدرسة الشانفيل المعروفة رياضياً وخاصة في لعبة كرة السلة على صعيد الرياضة المدرسية وما النتائج المميزة التي تحققها سوى دليل على ذلك.وحضر التوقيع، الذي جرى في مقر المدرسة في ديك المحدي، أمين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق.
 
وخلال اللقاء، اعتبر حلبي ان مدرسة الشانفيل من المعاهد التربوية الكبيرة والبارزة  التي تخرّج اللاعبين  المميزين والذين يتابعون تألقهم على صعيد الأندية اللبنانية وواضعاً  كل امكانات الاتحاد في سبيل تطوير اللعبة في المدرسة العريقة مشدداً على خطة الاتحاد لصقل ورعاية النشء الطالع عبر اقامة  بطولات  لبنان بكافة الفئات العمرية للذكور والاناث. 
 
بدوره، تحدث حبيقة فرحّب بحلبي ورزق  وشدد على التعاون الثنائي من اجل مصلحة الرياضة عامة وكرة السلة خاصة ومعتبراً ان خطوة الاتحاد تصب حتماً في مصلحة اللعبة وتطورها في مدرسة الشانفيل.
 
 وسبق لاتحاد كرة السلة أن قام الشهر الفائت بخطوات بهذا الصدد  على أن تليها  خطوات مماثلة في المستقبل القريب وستصب حتماً في مصلحة اللعبة وتطورها واكتشاف المواهب الصاعدة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout