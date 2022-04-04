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وقّع النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ورئيس مدرسة الشانفيل(ديك المحدي) ميلاد حبيقة وثيقة تفاهم وأبرز خطوطها العريضة تمكين أساتذة الرياضة في المدرسة بالحصول على شهادات تدريب تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة وتفعيل لعبة كرة السلة في مدرسة الشانفيل المعروفة رياضياً وخاصة في لعبة كرة السلة على صعيد الرياضة المدرسية وما النتائج المميزة التي تحققها سوى دليل على ذلك.وحضر التوقيع، الذي جرى في مقر المدرسة في ديك المحدي، أمين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق.

وخلال اللقاء، اعتبر حلبي ان مدرسة الشانفيل من المعاهد التربوية الكبيرة والبارزة التي تخرّج اللاعبين المميزين والذين يتابعون تألقهم على صعيد الأندية اللبنانية وواضعاً كل امكانات الاتحاد في سبيل تطوير اللعبة في المدرسة العريقة مشدداً على خطة الاتحاد لصقل ورعاية النشء الطالع عبر اقامة بطولات لبنان بكافة الفئات العمرية للذكور والاناث.

بدوره، تحدث حبيقة فرحّب بحلبي ورزق وشدد على التعاون الثنائي من اجل مصلحة الرياضة عامة وكرة السلة خاصة ومعتبراً ان خطوة الاتحاد تصب حتماً في مصلحة اللعبة وتطورها في مدرسة الشانفيل.

وسبق لاتحاد كرة السلة أن قام الشهر الفائت بخطوات بهذا الصدد على أن تليها خطوات مماثلة في المستقبل القريب وستصب حتماً في مصلحة اللعبة وتطورها واكتشاف المواهب الصاعدة.