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تجديد عقد صلاح.. "الفرعون" يلين بشأن راتبه

4
APRIL
2022
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أفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، اقترب من الاتفاق على عقد جديد سيبقيه في صفوف "الريدز" حتى نهاية مسيرته الكروية.
 
وبعدما رفض صلاح الشروط الجديد لعقده مع ليفربول، والتي كان سيجني بموجبها 400 ألف إسترليني أسبوعيا، أشارت الصحيفة البريطانية إلا أن الدولي المصري يشعر بالامتنان مع التجاوب الذي حصل عليه بعد فشل منتخب بلاده في الوصول لكأس العالم 2022.
 
وقالت "ميرور" إن صلاح مستعد لتخفيض مطالبه المالية التي حددها لتجديد عقده مع ليفربول، والتي كانت في حدود نصف مليون إسترليني.
 
كذلك أكدت الصحيفة أن العقد الذي سيوقعه صلاح سيضمن بقاءه في صفوف "الريدز" لثلاث سنوات قادمة.
 
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قد قال في تصريحات سابقة، إن المحادثات الجارية بشأن تجديد عقد صلاح، ستؤثر على أداء الفريق، وبالتالي فرصه في الفوز بالألقاب.
 
وأكد كلوب في تصريحاته تلك أن الأطراف المسؤولة في النادي يعملون بجد لإنهاء مسألة عقد صلاح، متوقعا إتمام الأمر قريبا.
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