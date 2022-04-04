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أبطال إفريقيا.. الأهلي يكمل عقد ربع النهائي بفوزه على الهلال

4
APRIL
2022
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أكمل الأهلي المصري، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، عقد الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف، الأحد، على ملعب "السلام" في القاهرة، أمام زهاء خمسة آلاف متفرج، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات.
 
وسيواصل "نادي القرن" مشواره في حملة الدفاع عن اللقب، وبالتالي تعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجاً باللقب القاري (10 مرات).
 
ورافق الأهلي الذي رفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني، ماميلودي صنداونز بطل المجموعة برصيد 16 نقطة الى دور الثمانية، فيما خرج قطبا الكرة السودانية الهلال والمريخ بعد جمع كل منهما أربع نقاط.
 
وسجل هدف اللقاء الوحيد البديل حسين الشحات (74).
 
وقال الشحات بعد اللقاء: "دخلنا المباراة عازمين على تحقيق الفوز وليس التعادل الذي يكفينا للتأهل"، وأضاف: "الأهم كان إرضاء الجمهور الذي آزرنا، والفضل لهم وللفريق الذي اتسم بالأداء الجماعي".
 
وأردف: "كان لزاماً علينا استغلال عاملي الأرض والجمهور وعدم ترك الفرصة للفريق الخصم لمباغتتنا وهذا ما حصدناه في النهاية".
 
وحاول "سيد البلد" مباغتة الفريق المضيف منذ بداية اللقاء، من خلال استغلال سرعة الثنائي محمد عبد الرحمن "غربال" وياسر مزمل، في ظل تراجع دفاعي للاعبي الاهلي بغية استيعاب حماسة الضيوف.
 
واستعاد لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي تدريجياً، وسيطروا على وسط الملعب، وكانت المحاولة الهجومية الأولي من عرضية التونسي علي معلول أبعدها علي أبو عشرين قبل أن تصل لرأسية محمد شريف (17). وتلقى محمد مجدي "أفشة" تمريرة قصيرة من الجنوب إفريقي بيرسي تاو سددها مرت ضعيفة بجوار القائم الأيمن (27)، ثم رأسية أحمد عبد القادر من عرضية "أفشة" سيطر عليها ابو عشرين.
 
مع مرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب وسط محاولات هجومية من الفريقين، لم تشكل أي خطورة على المرميين.
 
واستغل لاعبو الأهلي حالتهم البدنية الجيدة لغلق المساحات أمام اندفاع مهاجمي الهلال، وأهدر تاو فرصة مواتية إثر فشل في السيطرة على الكرة وهو بمواجهة المرمى إثر تمريرة من أفشة (59)، ومرت رأسية تاو بجواء القائم بعدما ارتطمت برأسه زميله محمد شريف (62).
 
ومن مرتدة سريعة سدد عيد مقدم كرة قوية علت عارضة الحارس الدولي محمد الشناوي (67)، ثم رأسية البوركيني محمد واتارا علت العارضة (71).
 
ومن هجمة منسقة قادها محمد عبد القادر الذي اخترق منطقة الفريق السوداني وراوغ واتارا قبل ان يمرر كرة عرضية تابعها الشحات بسهلة في شباك الحارس الدولي علي أبو عشرين (749.
 
وأهدر تاو فرصة هدف ثان، بعدما تلقى تمريرة الشحات خلف الدفاع انفرد وسدد في جسد الحارس (81)، ارتدت للشحات سددها بجوار القائم الايمن.
 
وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور ربع النهائي للمسابقة الثلاثاء المقبل في مقره في القاهرة (الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش).
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