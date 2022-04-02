كأس العالم 2022.. تغيير تقليد كروي خاص بالمباراة الافتتاحية

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت متأخر الجمعة، أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، ستكون بين السنغال وهولندا في 21 نوفمبر القادم، بدلا من لقاء قطر المضيفة والإكوادور.

وتضم المباراة الافتتاحية تقليديا منتخب الدولة المضيفة، وقد أفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقا من "فيفا".

لكن الجدول الجديد يشير إلى أن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10.00 غرينيتش) على استاد الثمامة، وإنجلترا مع إيران (13.00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.