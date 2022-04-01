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قرعة كأس العالم 2022: صدام بين إسبانيا وألمانيا، قطر تواجه الاكوادرو في المباراة الإفتتاحية

1
APRIL
2022
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أُسدل الستار، يوم الجمعة، عن قرعة بطولة كأس العالم 2022، وقد أسفرت المجموعة الأولى عن وقوع البلد المضيف، منتخب قطر إلى جانب الاكوادور والسنغال وهولندا، حيث ستكون المباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور.
ولعلّ أقوى المواجهات ستكون بين اسبانيا وألمانيا اللذان وقها في مجموعة واحدة إلى جانب اليابان والفائز من الملحق بين الكونكاكاف وأوقيانوسيا.
وكان لافتاً، وقوع منتخبي إيران وأميركا في نفس المجموعة، مع انكلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي.
وقام بسحب القرعة كلّ من البرازيلي كافو، الألماني لوتار ماتيوس، الإيراني علي دائي، والقطري عادل أحمد مال الله، والأسترالي تيم كاهل، والجزائري رابح ماجر، والصربي وبورا ميلوتينوفيتش، والنيجيري أوكوتشا.
وفيما يلي نتيجة القرعة:
المجموعة الأولى:
1 قطر
2 اكوادور
3 السنغال
4 هولندا
المجموعة الثانية:
1 انكلترا
2 إيران
3 أميركا
4 الفائز من الملحق الأوروبي.
المجموعة الثالثة:
الأرجنتين
2 السعودية
3 المكسيك
4 بولندا.
المجموعة الرابعة:
1 فرنسا
2 الفائز من المحلق بين آسيا وأميركا الجنوبية
3 الدنمارك
4 تونس
المجموعة الخامسة:
1 اسبانيا
2 الفائز من الملحق بين الكونكاكاف وأوقيانوسيا.
3 ألمانيا
4 اليابان.
المجموعة السادسة:
1 بلجيكا
2 كندا
3 المغرب
4 كرواتيا
المجموعة السابعة:
1 البرازيل
2 صربيا
3 سويسرا
4 الكاميرون
المجموعة الثامنة:
1 البرتغال
2 غانا
3 الأوروغواي.
4 كوريا الجنوبية

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