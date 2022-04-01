رئيس "الفيفا" يوضح سبب عدم تعليق عضوية الاتحاد الروسي

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كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، سبب عدم تعليق عضوية الاتحاد الروسي للعبة وعدم منع ممثليه من المشاركة في كونغرس "الفيفا الـ72"، الذي أقيم أمس الخميس في قطر.

وروجت بعض التقارير الإعلامية في وقت سابق، أخبارا تفيد بأن "الفيفا"، سيعلق عضوية الاتحاد الروسي أو يستبعده من المنظمة في اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أكرانيا.

وأوضح إنفانتينو سبب عدم اتخاذ أي إجراء جديد ضد الاتحاد الروسي وممثليه قائلا: "إذا كان الاتحاد الدولي غير قادر على الدخول في حوار مع جميع الاتحادات الوطنية في المؤتمرات، فعليه ببساطة إيقاف أنشطته".

وكان الاتحادان الدولي الـ"فيفا" والأوروبي الـ"يويفا" لكرة القدم، قررا في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وعن هذه القرارات علق إنفانتينو: "لقد اتخذ القرار بشأن روسيا منذ حوالي شهر. واستأنف الاتحاد الروسي لكرة القدم هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، وننتظر نتيجة هذه الإجراءات"، مضيفا: "الاتحاد الروسي مثل أي اتحاد آخر، لم يتم منعه من المشاركة في كونغرس الفيفا (الـ72)، لأنه إذا لم تكن لدينا مثل هذه الفرص لجمع الناس معا، كما هو الحال في هذا المؤتمر، فمن الأفضل أن نوقف أنشطتنا ونعود إلى ديارنا".

وأكمل: "اتخذنا قرار استبعاد روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، ولم يكن قرارا سهلا، لأن الأمر يهم الأشخاص الذين يحبون كرة القدم. لكن كان علينا اتخاذ تلك القرارات. الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الأمام ونأمل أن ينتهي الصراع" في أوكرانيا.