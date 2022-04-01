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موعد قرعة نهائيات مونديال "قطر 2022"

1
APRIL
2022
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يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عملية سحب قرعة نهائيات مونديال "قطر 2022"، اليوم الجمعة، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
 
وتقام القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت غرينيتش.
 
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
 
وستقام المباريات على 8 ملاعب معظمها تم تشييده لهذا الحدث وتقع في منطقة لا تفصل بينها أكثر من 50 كيلومترا، ما سيسهل عملية انتقال جماهير اللعبة من ملعب إلى آخر.
 
وسيشارك في النهائيات 32 منتخبا عرفت هوية 29 منها حتى الآن، وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الأولى بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية، وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، وكوستاريكا خامس منطقة "كونكاكاف" (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي حيث تنتظر ويلز، التي تخطت النمسا قبل أيام، الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا، على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.
 
وفي ما يلي قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة ومستوياتها في القرعة:
 
المستوى الأول: قطر، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال.
 
المستوى الثاني: الدنمارك، هولندا، ألمانيا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، كرواتيا، أوروغواي.
 
المستوى الثالث: السنغال، كندا، بولندا، إيران، كوريا الجنوبية، صربيا، المغرب، اليابان.
 
المستوى الرابع: السعودية، تونس، الإكوادور، الكاميرون، غانا، إضافة إلى 3 منتخبات ستتحدد من خلال مباريات الملحق.
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