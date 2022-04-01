ليفربول يفاجئ ساديو ماني بشأن عقده.. مصير غامض

A + A -

كشف بجورن بيزيمير وكيل أعمال الجناح السنغالي ساديو ماني موقف المفاوضات مع نادي ليفربول الإنجليزي من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة الأنفيلد في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ساديو ماني مع نادي ليفربول بنهاية موسم 2023 بعدما انضم إلى الريدز قادمًا من ساوثهمبتون في صيف عام 2016.

وعلق وكيل أعمال ساديو ماني على تجديد عقد اللاعب السنغالي مع ليفربول عبر موقع "ليفربول إيكو": "المفاوضات مع مسؤولي الريدز من أجل التجديد توقفت في الوقت الحالي".

وواصل بيزيمير: "لقد تفاوضنا لمدة طويلة مع نادي ليفربول حول تجديد العقد لكن بشكل مفاجئ توقفت هذه المفاوضات خلال الفترة الأخيرة".

وأتم وكيل ماني: "ننتظر نهاية الموسم الجاري حتى نفتح خط المفاوضات مرة أخرى مع ليفربول وتحديد خطوته القابلة".

وبذلك فإن ليفربول يواجه خطر خسارة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بنهاية الموسم الجاري في حال لم يجددا عقديهما، وذلك لعدم خسارتهما مجانًا بعد نهاية الموسم القادم.