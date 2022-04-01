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عقب نكسة المونديال.. استقالة رئيس الاتحاد الجزائري

1
APRIL
2022
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أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، شرف الدين عمارة استقالته بعد إخفاق منتخب محاربو الصحراء في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، إثر الخسارة في الثواني الاخيرة أمام الكاميرون 1-2 مساء الثلاثاء. 
 
وقال عمارة: "التقيت بالمكتب (المكتب التنفيذي للاتحاد) وأعلمته وأعلم الرأي العام بأني أتنحى من على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واتمنى التوفيق للمكتب الجديد الذي ستنتخبه الجمعية العمومية" في الأيام المقبلة.
 
وأضاف "الإقصاء كان بمثابة نهاية حلم. 10 ثوان فصلت بيننا وبين حلمنا، هذه كرة القدم في بعض الأحيان تكون قاسية".
 
وبخصوص مستقبل المدرب الوطني جمال بلماضي، أكد رئيس الاتحاد " طلبت منه البقاء مع كل طاقمه. وأنا متأكد أنهم إن واصلوا فسيشعلون شعلة أخرى. هؤلاء أبطال ويحبون الفوز".
 
ولم يعلن بلماضي قراره بعد وقال إنه سيفكر في مستقبله.
 
وكان الاتحاد أعلن في بيان، الخميس، أنه تقدم بطعن أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد "التحكيم الفاضح الذي شوّه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون".
 
ومع ذلك، أقرّ عمارة أن "أمل إعادة المباراة ضعيف" وأنه "لا يريد أن يبيع الأوهام" للجماهير الجزائرية.
 
المغرب وتونس إلى المونديال.. والأبيض الإماراتي إلى الملحق
 
 
وخطف منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم من الجزائر، بعدما هزمتها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1 الثلاثاء في إياب الملحق الإفريقي لتعوض خسارتها في دوالا بهدف.
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