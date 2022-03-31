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بطولة غرب آسيا بالتنس-اليوم الرابع ظهر الجمعة: لبنان يواجه ايران على لقب الاناث

31
MARCH
2022
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بعدما ضمنا التأهل الى نهائيات آسيا


تُختتم الجمعة بطولة غرب آسيا بالتنس للفئة العمرية تحت ال12 سنة للذكور والاناث التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك تحت اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة .واقيمت مباريات اليوم الرابع بحضور جمهور لا بأس به تقدّمه رئيس الاتحاد اللبناني أوليفر فيصل والأمين العام ريمون كتورّة ورؤساء واعضاء وفود الدول المشاركة في البطولة الاقليمية واهالي اللاعبين واللاعبات.


الاناث
ففي فئة الاناث، ضمن لبنان وايران التأهل الى بطولة آسيا التي ستقام في كازاخستان الصيف المقبل وسيخوضان المواجهة على زعامة الترتيب العام النهائي التي ستقام ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة على الملعب الأول التابع للنادي المضيف.ولم يخسر كل من لبنان وايران اي لقاء منذ انطلاق البطولة الاثنين الفائت وفاز كل منهما في لقاءاته الأربعة على ان يحرز اللقب الفريق الذي سيفوز الجمعة .وسيحتل الفريق الخاسر المركز الثاني مع ضمان تأهلهما معاً الى بطولة آسيا كما ذكرنا.
وفي نتائج الاناث وفي اليوم الرابع واصل لبنان وايران عروضهما القوية وفازاً على العراق(2-0) وعلى سلطنة عمان (2-0) ليتواجها في لقاء القمة ظهر الجمعة.
وفي تفاصيل لقاء لبنان مع العراق، فازت اللبنانية هيفاء الجندي على العراقية لنا معاوة(6-1)(6-0) واللبنانية رنا الجسر على العراقية ولاء عبد الرزاق(6-1)(6-0).
وفي باقي نتائج الاناث فازت ايران على سلطنة عمان(3-0) وسوريا على قطر(3-0)


الذكور
ولدى الذكور، تعرض لبنان الى خسارته الأولى في البطولة امام اليمن(0-2) في اطار الدور نصف النهائي من البطولة وسيلعب على المركزين الثالث والرابع ضد البحرين عند الساعة التاسعة من صباح الجمعة.وفي التفاصيل فاز اليمني محمد عبد الكريم على اللبناني يان الفتريادس(6-3)(6-2) واليمني حمود العرقي على اللبناني كريستوف ابو هاشم(6-4)(6-4).وسيلتقي لبنان والبحرين في اعادة للقائهما الاربعاء الفائت في الدور الأول وفاز لبنان(2-1).
وفي الدور نصف النهائي ايضاً فازت ايران على البحرين(2-1) وبذلك تأهلت ايران واليمن الى بطولة آسيا.
قاد المباريات الحكام ألكس كتورة وكريس كتورة وجوي خليل وجوني عيد ومحمودعوض وجايسن خوري .

برنامج الجمعة
وفي ما يلي برنامج الجمعة:


*ذكور(نهائي): الساعة 9.00:اليمن ضد ايران
-الساعة 9.00- تحديد المركزين الثالث والرابع بين لبنان والبحرين.
-الساعة 9,00-سوريا ضد العراق،سلطنة عمان ضد قطر (تحديد المراكز من 5 الى 8)


*اناث
-الساعة 9.15-قطر ضد العراق(تحديد مراكز)
-الساعة 12(مباراة تحديد المركزين الأول والثاني):لبنان ضد ايران.
-الساعة 12.00-سلطنة عمان-سوريا(تحديد مراكز)
وفي ختام المباريات سيقام حفل تتويج الفرق الفائزة .

 

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