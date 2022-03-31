جمعية عمومية لاتحاد التايكواندو السبت

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دعا رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للتايكواندو الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد ورجال الصحافة والاعلام الى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية لمناقشة واقرار البيانين الاداري والمالي لموسم 2020- 2021 وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت 2 نيسان 2022 في فندق لورويال(ضبية).

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني (النصف زائد واحد) تُعقد جلسة ثانية بعد اسبوع من تاريخه أي السبت 9 نيسان 2022 في الوقت والمكان عينهما وتكون قانونية بمن حضر.

وخلال الجمعية العمومية، سيتخذ الاتحاد كافة اجراءات الوقاية من وباء كورونا .