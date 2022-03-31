بطولة الدرجة الرابعة بكرة السلة: اللقب للأندلس العقيبة بفوزه على التضامن حراجل والناديان تأهلا الى الدرجة الثالثة

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أحرز نادي الأندلس العقيبة لقب بطولة لبنان للدرجة الرابعة بكرة السلة بعد فوزه على نادي التضامن(حراجل) بنتيجة(52-47) في المباراة النهائية الحاشدة التي جرت على ملعب نادي المركزية (جونية) بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي وعضو الاتحاد رئيس لجنة الملاعب ايلي خليل واركان الناديين وجمهور غفير من مشجعي الفريقين.

قاد المباراة الحكم الدولي سيرجيو كساب والحكمان الاتحاديان رواد كابي وايلي خوري.

وبذلك تأهل ناديا الاندلس والتضامن الى مصاف أندية الدرجة الثالثة.

وفي ختام اللقاء ، سلّم حلبي كأس البطولة الى النادي الفائز وسط اجواء احتفالية.كما جرى توزيع الميداليات على اللاعبين من قبل كبار الحضور.