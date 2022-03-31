حفل للجنة الاتحاد اللبناني للسافات بعد ظهر الجمعة

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دعا رئيس لجنة "الاتحاد اللبناني للسافات" نجيب نصر واعضاء اللجنة رجال الصحافة والاعلام الى حضور حفل الاعلان رسمياً عن أعضاء لجنة اتحاد السافات بعد نيلها الترخيص من وزارة الشباب والرياضة وعرض برنامج عملها خلال ولايتها وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 1 نيسان المقبل في مطعم "ست روزا"(الكسليك) .

وستحضر الحفل فاعليات رياضية ورؤساء وأعضاء اتحادات رياضية قتالية وعائلة اللعبة من اداريين ومدربين وحكام ولاعبين ورجال الصحافة والاعلام ......

ويتضمّن الحفل كلمة شاملة لنصر وتوزيع الشهادات على المدربين الذين شاركوا في الدورة التدريبية التي جرت في الآونة الأخيرة.