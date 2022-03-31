نتائج بطولة الجامعات في التايكواندو لعام 2022

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نظم الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبالتعاون مع الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة الجامعات لعام 2022 في نادي المون لاسال ( عين سعادة) .

تقدّم الحضور رئيس اتحاد التايكواندو الدكتورحبيب ظريفه، رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات سامي قره بتيان و نائب الرئيس عوض مرعي، نائب رئيس اتحاد التايكواندو محمد قازان وعضو اتحاد التايكواندو الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري،رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الجامعات الدكتور لبيب شقير ومسؤولو الأندية و وأهالي اللاعبين و اللاعبات.

و في ما يلي النتائج:

رجال تحت 54 كلغ:*

تمثيل وزن: انطوني ابو ديوان – الجامعة الأميركية في بيروت -

رجال تحت 58 كلغ:*

المركز الاول: مارك خليفة - الجامعة الأميركية في بيروت -

المركز الثاني: ريان مراد – الجامعة الأنطونية -

رجال تحت 63 كلغ:*

المركز الاول: رالف حنينه – جامعة القديس يوسف-

المركز الثاني: غاري باشيان - الجامعة الأنطونية -

المركز الثالث: عمر عساف – الجامعة اللبنانية الدولية -

رجال تحت 68 كلغ:*

تمثيل وزن: محمد جروش - الجامعة اللبنانية - الدولية -

رجال تحت 74 كلغ:*

المركز الاول: مارك زينون - جامعة الأنطونية -

المركز الثاني: عباده فرج - الجامعة اللبنانية -الدولية -

رجال تحت 80 كلغ: *

المركز الاول: جورج الصيفي – الجامعة اللبنانية- الأميركية –

-المركز الثاني: شربل كيريلليس - جامعة الروح القدس الكسليك -

رجال فوق 87 كلغ:

تمثيل وزن: راي راعي - الجامعة اللبنانية- الأميركية -

سيدات تحت 53 كلغ:*

تمثيل وزن: مارييلا بو حبيب – الجامعة اللبنانية -

سيدات تحت 57 كلغ:*

تمثيل وزن: ليتيسيا عون - الجامعة اللبنانية- الأميركية -

سيدات تحت 62 كلغ:*

تمثيل وزن: ساشا بطحا - الجامعة الأنطونية -

سيدات تحت 67 كلغ:*

تمثيل وزن: كارلا بستاني - الجامعة اللبنانية- الأميركية -

سيدات تحت 73 كلغ:*

تمثيل وزن: ورد سلمان - الجامعة الأميركية في بيروت -

أشرف على البطولة رئيس لجنة حكام القتال الحكم الدولي الماستر دانيال خوراسنجيان بمساعدة الحكمين الدوليين الماستر ميشال مجدلاني و الماستر ايلي شرو و الحكام الوطنيين الماستر جان ابي رزق، الماستر يارا حداد، الماستر نسب حسن، الماستر سليم الأسمر، و الماستر كريستوفر حبيقة.