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نتائج بطولة الجامعات في التايكواندو لعام 2022

31
MARCH
2022
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نظم الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبالتعاون مع الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة الجامعات لعام 2022 في نادي المون لاسال ( عين سعادة) .
 
تقدّم الحضور رئيس اتحاد التايكواندو الدكتورحبيب ظريفه، رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات سامي قره بتيان و نائب الرئيس عوض مرعي، نائب رئيس اتحاد التايكواندو  محمد قازان وعضو اتحاد التايكواندو الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري،رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الجامعات الدكتور لبيب شقير ومسؤولو الأندية و وأهالي اللاعبين و اللاعبات.
 
و في ما يلي النتائج:
رجال تحت 54 كلغ:*
تمثيل وزن: انطوني ابو ديوان – الجامعة الأميركية في بيروت -
 رجال تحت 58 كلغ:*
المركز الاول: مارك خليفة - الجامعة الأميركية في بيروت -
المركز الثاني: ريان مراد – الجامعة الأنطونية -
رجال تحت 63 كلغ:*
 المركز الاول: رالف حنينه – جامعة القديس يوسف-
المركز الثاني: غاري باشيان - الجامعة الأنطونية -
المركز الثالث: عمر عساف – الجامعة اللبنانية الدولية -
رجال تحت 68 كلغ:*
تمثيل وزن: محمد جروش - الجامعة اللبنانية - الدولية -
رجال تحت 74 كلغ:*
المركز الاول: مارك زينون - جامعة الأنطونية -
المركز الثاني: عباده فرج - الجامعة اللبنانية -الدولية -
رجال تحت 80 كلغ: *
المركز الاول: جورج الصيفي – الجامعة اللبنانية- الأميركية –
-المركز الثاني: شربل كيريلليس - جامعة الروح القدس الكسليك -
رجال فوق 87 كلغ:
تمثيل وزن: راي راعي - الجامعة اللبنانية- الأميركية -
سيدات تحت 53 كلغ:*
تمثيل وزن: مارييلا بو حبيب – الجامعة اللبنانية -
سيدات تحت 57 كلغ:*
تمثيل وزن: ليتيسيا عون - الجامعة اللبنانية- الأميركية -
سيدات تحت 62 كلغ:*
تمثيل وزن: ساشا بطحا  - الجامعة الأنطونية -
سيدات تحت 67 كلغ:*
تمثيل وزن: كارلا بستاني - الجامعة اللبنانية- الأميركية -
سيدات تحت 73 كلغ:*
تمثيل وزن: ورد سلمان - الجامعة الأميركية في بيروت -
 
أشرف على البطولة رئيس لجنة حكام القتال الحكم الدولي الماستر دانيال خوراسنجيان بمساعدة الحكمين الدوليين  الماستر ميشال مجدلاني و الماستر ايلي شرو و الحكام الوطنيين  الماستر جان ابي رزق، الماستر يارا حداد، الماستر نسب حسن، الماستر سليم الأسمر، و الماستر كريستوفر حبيقة.
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