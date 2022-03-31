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تصرف إيران قد يبعدها عن المونديال.. وهذا المنتخب البديل

31
MARCH
2022
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أثارت تصرفات إيرانية، خلال لقاء لمنتخب البلاد بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، غضبا عارما، ومطالب باستبعاد إيران من مونديال 2022، وهو ما قد يتحقق، وفقا لبعض التقارير.
 
ومنعت السلطات الإيرانية دخول 2000 امرأة إيرانية، من حاملي التذاكر، الدخول لمباراة المنتخب الإيراني وضيفه اللبناني، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يوم الثلاثاء.
 
كما قامت السلطات برش الرذاذ المسيل للدموع، بوجه العديد من الإيرانيات، خارج الملعب، في مشاهد وثقتها فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن حذر إيران من منع النساء من حضور المباريات، بعد أن سجلت البلاد حادثة سابقة في 2019، وهو الأمر الذي قد يؤدي لعقوبة الحرمان من المشاركة في كأس العالم 2022.
 
وبالرغم من أن احتمال استبعاد إيران من المشاركة في كأس العالم "ضئيل"، إلا أن مصادر إيطالية عديدة، وعلى رأسها "سكاي إيتاليا"، أشارت إلى أنه أمر "محتمل".
 
وفي حال قرر الفيفا إخراج إيطاليا، وتأهيل المنتخب الأعلى تصنيفا والذي لم يتأهل، فأن منتخب إيطاليا سيحل محل المنتخب الإيراني في قطر 2022.
 
وخرجت إيطاليا من التصفيات بشكل "صادم" على يد مقدونيا الشمالية قبل أيام.
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